Le pagelle di Verona - Genoa: Vitinha in stato di grazia, Frendrup giganteggia, Ostigard decisivo nelle due aree
di Claudio Baffico
BIJLOW 6: non è mai chiamato in causa. Si limita all'ordinaria amministrazione e a qualche uscita alta.
MARCANDALLI 6: prestazione attenta, ma meno arrembante del solito. Gioca semplice e l'essenzialità paga.
OSTIGARD 7: il gol corona una super prestazione. Di testa sono tutte le sue, e anche in impostazione migliora costantemente.
VASQUEZ 6,5: partita gagliarda, recupera parecchi palloni, e in chiusura è il solito mastino. In crescita.
ELLERTSSON 6,5: altra prova convincente, per generosità e carattere. Si guadagna molti falli e rappresenta una costante spina nel fianco.
MALINOVSKYI 6: smista palloni con sapienza e precisione. Non troppo ispirato sui calci piazzati.
(AMORIM 5,5): ingresso confusionario, con qualche pallone perso ingenuamente, e alcuni passaggi poco precisi.
FRENDRUP 7: il motore della squadra. Corre, combatte, chiude i varchi e fa ripartire l'azione senza accusare passaggi a vuoto.
MESSIAS 6,5: piede ispirato, atteggiamento volenteroso. Dalle sue iniziative nascono pericoli nel primo tempo. Preso di mira dagli interventi fallosi degli avversari.
(MARTIN 6,5): entra meglio rispetto alle ultime volte, mostrando voglia di incidere anche sul fronte offensivo. Disegna la traiettoria per il gol di Ostigard.
SABELLI 6: non delude mai. Avrebbe potuto concludere meglio a inizio ripresa, ma la sufficienza è piena e meritata per il solito inesauribile contributo, e per il cuore che dimostra in ogni occasione.
(NORTON CUFFY 6,5): si presenta nel migliore dei modi, con sgroppate interessanti, e buoni fraseggi. Minuti preziosi in vista del recupero a pieno regime.
EKUBAN 5,5: si batte, ma non incide. Ben marcato, trova pochi spazi per impensierire la retroguardia veronese.
(VITINHA 7): un gol di ottima fattura e tanta vivacità in uno scampolo di gara che lo elegge protagonista assoluto. Ai massimi livelli visto con la maglia rossoblù.
COLOMBO 5,5: combatte sempre fino all'ultimo centimetro, e ha il merito di crederci sempre, anche se il gol gli manca e si vede. Deve ritrovare la pericolosità in area.
(EKHATOR 6): entra con voglia e dinamismo. Cerca di incidere nei pochi minuti a disposizione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
L'Entella compie 112 anni, Gozzi: "Festeggiamo una pagina viva della storia di Chiavari"
14/03/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, Norton Cuffy e Otoa praticamente recuperati, Baldanzi resta in dubbio
12/03/2026
di Claudio Baffico