Le pagelle di Verona - Genoa: Vitinha in stato di grazia, Frendrup giganteggia, Ostigard decisivo nelle due aree

BIJLOW 6: non è mai chiamato in causa. Si limita all'ordinaria amministrazione e a qualche uscita alta.

MARCANDALLI 6: prestazione attenta, ma meno arrembante del solito. Gioca semplice e l'essenzialità paga.

OSTIGARD 7: il gol corona una super prestazione. Di testa sono tutte le sue, e anche in impostazione migliora costantemente.

VASQUEZ 6,5: partita gagliarda, recupera parecchi palloni, e in chiusura è il solito mastino. In crescita.

ELLERTSSON 6,5: altra prova convincente, per generosità e carattere. Si guadagna molti falli e rappresenta una costante spina nel fianco.

MALINOVSKYI 6: smista palloni con sapienza e precisione. Non troppo ispirato sui calci piazzati.

(AMORIM 5,5): ingresso confusionario, con qualche pallone perso ingenuamente, e alcuni passaggi poco precisi.

FRENDRUP 7: il motore della squadra. Corre, combatte, chiude i varchi e fa ripartire l'azione senza accusare passaggi a vuoto.

MESSIAS 6,5: piede ispirato, atteggiamento volenteroso. Dalle sue iniziative nascono pericoli nel primo tempo. Preso di mira dagli interventi fallosi degli avversari.

(MARTIN 6,5): entra meglio rispetto alle ultime volte, mostrando voglia di incidere anche sul fronte offensivo. Disegna la traiettoria per il gol di Ostigard.

SABELLI 6: non delude mai. Avrebbe potuto concludere meglio a inizio ripresa, ma la sufficienza è piena e meritata per il solito inesauribile contributo, e per il cuore che dimostra in ogni occasione.

(NORTON CUFFY 6,5): si presenta nel migliore dei modi, con sgroppate interessanti, e buoni fraseggi. Minuti preziosi in vista del recupero a pieno regime.

EKUBAN 5,5: si batte, ma non incide. Ben marcato, trova pochi spazi per impensierire la retroguardia veronese.

(VITINHA 7): un gol di ottima fattura e tanta vivacità in uno scampolo di gara che lo elegge protagonista assoluto. Ai massimi livelli visto con la maglia rossoblù.

COLOMBO 5,5: combatte sempre fino all'ultimo centimetro, e ha il merito di crederci sempre, anche se il gol gli manca e si vede. Deve ritrovare la pericolosità in area.

(EKHATOR 6): entra con voglia e dinamismo. Cerca di incidere nei pochi minuti a disposizione.

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