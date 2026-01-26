Trofeo Aragno, le premiazioni. Ghiglione: "Vi stupiremo ancora, ma le istituzioni ci aiutino"

Si è concluso a Genova Pra' il 19° Trofeo di Nuoto G.S. Aragno, ha vinto la Superba Nuoto ssd che ha riportato il Trofeo in Liguria, seguita da Nuoto Uisp 2003 Cascina, terza Libertas Nuoto Novara.

numerosi i record battuti, batterie nuotate 438, 700 pasti serviti alla Parrocchia di San Rocco, 23 chili di focaccia, una vasca intera di pesto, e molto altro.

È un’edizione che si è caratterizzata con un tuffo al passato quando alle origini, dopo alcuni anni di rodaggio, la manifestazione si è affermata nel panorama nazionale dei trofei come punto obbligato di passaggio che garantiva alle giovani categorie il miglior stimolo per provare ad ottenere in largo anticipo il pass per i Criteria Nazionali.

Infatti, l’atmosfera gioiosa, la presenza delle 24 società provenienti da tutta Italia e il campo gara degno di un mini-Criteria hanno garantito un livello top agli atleti in gara.

Tanto entusiasmo domenica nel giorno delle premiazioni.

Ecco il servizio completo.

