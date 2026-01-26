Da Bologna...a Bologna. Di Gudmundsson l'ultima perla su punizione

Il Bologna ispira i tiratori del Grifone. Per trovare un gol su punizione diretta prima di quello realizzato ieri da Malinovskyi, bisogna tornare al 5 gennaio 2024 quando, al "Dall'Ara", Albert Gudmundsson sbloccò il risultato. Anche in quella circostanza, a raccogliere il pallone in fondo al sacco fu il portiere Ravaglia. Per la cronaca, la gara si concluse poi sull'1-1 a seguito del pareggio nel recupero realizzato dall'ex sampdoriano De Silvestri.

Non è la prima volta, invece, che il Grifone riesce a vincere una partita segnando tre gol grazie al contributo dei subentrati. Ieri è stato il turno di Malinovskyi, Ekuban e Messias, mentre il 26 ottobre 2019, la gara casalinga contro il Brescia, aperta dalla marcatura di Tonali per gli ospiti, fu poi decisa dalle marcature di Agudelo, Kouamè e Pandev. Si trattava della prima partita con Thiago Motta allenatore.

Si tratta di un periodo d'oro per il Genoa, e le statistiche sono lì a testimoniarlo. Nelle ultime cinque partite di campionato, infatti, solo quattro squadre del massimo campionato non hanno conosciuto la sconfitta. E tra queste c'è anche il Genoa, oltre a Inter, Milan e Atalanta.

Per quanto concerne le rimonte casalinghe da 0-2 a 3-2, il passato recente, ma non troppo, ne rammenta due. In campionato: correva la stagione 2015 - 2016 quando in un Genoa - Torino, la doppietta del granata Immobile fece da preludio ai due gol di Cerci e alla stoccata di Rigoni. In Coppa Italia, invece, il ricordo è più vivo e riguarda il Genoa 2021-2022 guidato da Davide Ballardini (gol di Criscito, Hernani e Kallon).

