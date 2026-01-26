Genoa: Maresca fermato per due turni, Aia giudica errata espulsione Skorupski

Fabio Maresca paga per il caso che ha fatto discutere in Genoa-Bologna. L’arbitro è stato fermato dall’Aia in seguito all’espulsione giudicata errata di Skorupski.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, gli addetti al Var Maggioni e Massa avevano correttamente richiamato Maresca, segnalando la necessità di una revisione: il cartellino rosso al portiere del Bologna, sventolato per presunta chiara occasione da gol, presentava evidenti criticità. Nonostante l’on field review, l’arbitro non avrebbe colto che mancavano almeno tre dei parametri fondamentali del DOGSO.





In particolare, appare tutt’altro che certa la possibilità che Vitinha potesse segnare dalla posizione in cui ha subito il fallo. Inoltre, come sottolinea la “rosea”, erano presenti quattro difendenti, non c’era un possesso chiaramente controllato, la distanza dalla porta non era favorevole e la traiettoria del pallone si allontanava dalla porta.





Alla luce di questi elementi, la decisione corretta sarebbe stata il cartellino giallo per l’uscita scomposta del portiere, non l’espulsione. Per Maresca, ora, si profila una sospensione di almeno due turni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.