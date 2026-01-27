Sport

Ghedina a Ronco Scrivia: tra velocità e pazzia, la grandezza di un campione

di Gilberto Volpara

RONCO SCRIVIA (Genova) - Tra le curiosità di una serata speciale come quella andata in scena a Ronco Scrivia, grazie alla presentazione del libro "Ghedo", non sono di fretta ma vado veloce" sulla vita sportiva e personale del campione azzurro di sci alpino Kristian Ghedina, anche, la sfida sui kart tra le curve del tracciato ronchese di Pg Corse.

Ecco lo speciale in onda su Telenord e telenord.it.

 

