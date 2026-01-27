Ghedina a Ronco Scrivia: tra velocità e pazzia, la grandezza di un campione
di Gilberto Volpara
RONCO SCRIVIA (Genova) - Tra le curiosità di una serata speciale come quella andata in scena a Ronco Scrivia, grazie alla presentazione del libro "Ghedo", non sono di fretta ma vado veloce" sulla vita sportiva e personale del campione azzurro di sci alpino Kristian Ghedina, anche, la sfida sui kart tra le curve del tracciato ronchese di Pg Corse.
Ecco lo speciale in onda su Telenord e telenord.it.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:ghedina ronco scrivia
Condividi:
Altre notizie
Genova: fuori pericolo il tifoso rossoblù colpito da infarto durante Genoa-Bologna
27/01/2026
di Redazione
Olimpiadi: Abdon Pamich, tedoforo a 92 anni, dimenticato in piazza dall'organizzazione a Vicenza dopo il suo percorso
27/01/2026
di Stefano Rissetto
Genoa: Maresca fermato per due turni, Aia giudica errata espulsione Skorupski
26/01/2026
di Redazione