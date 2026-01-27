Genoa: per wikipedia Amorim è già rossoblù
di Claudio Baffico
Il Genoa potrebbe essere ormai ad un passo da accogliere il suo nuovo centrocampista centrale. Si tratta del brasiliano Alexsandro Amorim, ventun anni da compiere, ma già un buon bagaglio di esperienze tra Brasile e Portogallo. La curiosità è che wikipedia lo consideri già un giocatore rossoblù.
Decisivo il blitz del direttore sportivo Diego Lopez, da ieri sera in Portogallo per mettere a punto gli ultimi dettagli con i dirigenti dell'Alverca. La fumata bianca potrebbe arrivare prima della gara di venerdì contro la Lazio.
Nella stagione in corso, Amorim ha disputato 19 partite, impreziosite da due gol.
