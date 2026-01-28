Gli arbitri: Zufferli per il Genoa, Di Bello per la Samp

Sono stati designati gli arbitri per la prossima giornata di campionato.

In serie A, la direzione di Lazio - Genoa (in programma venerdì sera alle 20.45), è stata assegnata all'arbitro Luca Zufferli, appartenente alla sezione A.I.A. di Udine. Per l'incarico di assistenti sono stati indicati Luigi Rossi e Andrea Zingarelli, rispettivamente delle sezioni di Rovigo e Siena.

Di Bello di Brindisi sarà invece l'arbitro di Sampdoria-Spezia, gara in programma sabato alle 19.30, Assistenti: Scatragli di Arezzo e Fontani di Siena. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta. VAR: Serra di Torino. AVAR: Marini di Roma 1.

