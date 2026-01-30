Sampdoria. Cicconi è il nuovo rinforzo per la fascia sinistra

Altro rinforzo per la Sampdoria sulla corsia di destra. Dopo l'ingaggio di Emanuele di Pardo, prelevato a titolo definitivo dal Cagliari, ecco Manuel Cicconi, laterale sinistro di 29 anni proveniente dalla Carrarese. Il giocatore era già stato attenzionato in estate, ma poi non se ne fece nulla. Adesso è arrivata l'opportunità giusta, e il direttore sportivo Andrea Mancini non se l'è fatta scappare. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Per Cicconi non si tratta della prima esperienza in Liguria. In due frangenti (2019-20 e 2021-22) ha vestito la casacca della Virtus Entella.

