L'Entella sfiora l'impresa, il Frosinone pareggia al 94' (1-1)

L'Entella ad un passo dai tre punti contro l'ex capolista del campionato: allo stadio Enrico Sannazzari finisce 1-1 contro il Frosinone. Al vantaggio di Cuppone al 49' ha risposto in pieno recupero (90' +4) il gol di Fiori. La formazione di Chiappella muove comunque la classifica, si porta a quota 21 punti al 14esimo posto, in attesa delle altre sfide. Molta sfortuna per i biancocelesti, sono infatti tre i legni colpiti nell'arco della partita.

"I ragazzi hanno fatto una prestazione strepitosa, forse la migliore partita sotto la mia gestione - ha dichiarato Chiappella -. Questo sentimento di rabbia spero ci rimanga dentro, non in termini di negatività, ma come attaccamento per quello che stiamo facendo e quello che vogliamo raggiungere".

"Abbiamo sofferto il giusto contro una delle migliori squadre del campionato, abbiamo creato molto ma dobbiamo gestire meglio questi momenti e se vogliamo salvarci dobbiamo fare scelte migliori".

