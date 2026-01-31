Genoa: Ostigard sarà tutto rossoblù. Il riscatto avverrà in questa sessione

Leo Ostigard sarà a tutti gli effetti un giocatore del Genoa. Come comunica il sito gianlucadimarzio.com, la società anticiperà il diritto di riscatto che sarebbe scaduto a giugno. Un'operazione molto conveniente considerando che ora l'importo da riconoscere al Rennes ammonta a 2,5 milioni, mentre se l'operazione si fosse rinviata di qualche mese, la cifra sarebbe salita a sette.

