Sampdoria, Soleri ritrova Brunori. Bellemo va a Spezia

Edoardo Soleri è un nuovo giocatore della Sampdoria. L'attaccante, scuola Roma, proviene dallo Spezia, dove ha realizzato quattro gol in 37 presenze. In precedenza il ventinovenne aveva militato nel Palermo, a fianco dell'attuale centravanti blucerchiato Matteo Brunori, nella quale esperienza aveva messo a segno diciannove reti in 93 partite. Soleri è un bomber strutturato, che va a colmare una lacuna nell'organico della Samp.

Percorso inverso per il centrocampista Alessandro Bellemo, che nella sua esperienza genovese ha totalizzato 32 gettoni, con una marcatura all'attivo.

