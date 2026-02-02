Genoa, Thorsby passa alla Cremonese

Finisce l'avventura di Morten Thorsby con la maglia del Genoa. Il centrocampista, quest'anno poco impiegato sia da Vieira che da De Rossi, si trasferisce alla Cremonese a titolo definitivo (sarebbe andato in scadenza a fine stagione). Il norvegese si trova già nella città lombarda per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto.

Thorsby, arrivato al Grifone nel 2023, ha giocato in rossoblù 67 partite, segnando quattro gol, due dei quali nel campinato in corso (contro Torino e Verona).

