Genoa, Thorsby passa alla Cremonese
di c.b.
Finisce l'avventura di Morten Thorsby con la maglia del Genoa. Il centrocampista, quest'anno poco impiegato sia da Vieira che da De Rossi, si trasferisce alla Cremonese a titolo definitivo (sarebbe andato in scadenza a fine stagione). Il norvegese si trova già nella città lombarda per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto.
Thorsby, arrivato al Grifone nel 2023, ha giocato in rossoblù 67 partite, segnando quattro gol, due dei quali nel campinato in corso (contro Torino e Verona).
