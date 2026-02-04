Finale Ligure pronta al Mondiale MTB, Ferro: "Siamo orgogliosi di ospitare grandi eventi sportivi"

I sentieri di Finale Ligure e del suo entroterra ospiteranno dal 16 al 18 ottobre la terza edizione dell’UCI Mountain Bike World Championship Enduro ed E-Enduro, portando in Liguria i migliori specialisti della disciplina da oltre 30 Paesi.

Dopo le edizioni in Val di Fassa nel 2024 e in Svizzera nel 2025, il Mondiale arriva in quella che è considerata la casa spirituale dell’enduro. “Ci aspettiamo almeno 250 professionisti provenienti da tutto il mondo – ha spiegato il direttore dell’evento Enrico Guala –. Nelle tappe di Coppa del Mondo abbiamo raggiunto anche 37 nazioni rappresentate”.

Il tracciato di gara resterà segreto fino a pochi giorni prima della competizione. “Il percorso viene annunciato solo la settimana precedente – ha aggiunto Guala –. Il territorio che ruota attorno a Finale Ligure, coinvolgendo 22 comuni della provincia di Savona, conta oltre 250 sentieri abitualmente utilizzati dalle mountain bike, dai quali verrà effettuata una selezione”.

Accanto al Campionato del Mondo UCI, il programma prevede anche una gara e-MTB aperta agli amatori, offrendo agli appassionati la possibilità di vivere in prima persona l’atmosfera di un grande evento internazionale.

Per la Liguria si tratta di una vetrina di livello mondiale. “Siamo molto orgogliosi di sostenere e patrocinare un campionato del mondo UCI di Enduro ed E-Enduro – ha dichiarato la vicepresidente della Regione Liguria e assessore allo Sport Simona Ferro – un evento che consacra la Finale Outdoor Region come sede del grande enduro a livello globale”.

Il Mondiale rappresenta anche il risultato di un percorso iniziato quasi trent’anni fa: la diversificazione dell’offerta turistica puntando sul turismo outdoor e sull’entroterra. “Dalle tappe di Coppa del Mondo siamo arrivati oggi alla consacrazione definitiva”, conclude Ferro.

