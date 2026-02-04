Sport

Gli arbitri. Massa per il Genoa, Pezzuto per la Samp. Il derby del levante ad Ayroldi
Sono stati designati gli arbitri per la prossima giornata di serie A e B.

Genoa - Napoli (sabato alle 18.00), è stata affidata a Davide Massa, di Imperia., assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, rispettivamente delle sezioni di Parma e Imperia. L’attività di IV° ufficiale è stata affidata all’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo. al VAR Marco Di Bello di Brindisi e Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Arbitro di Modena - Sampdoria (sabato alle 15) sarà Pezzuto di Lecce. Assistenti: Belsanti di Bari e Pascarella di Nocera Inferiore.
Quarto ufficiale: Frasynyak di Gallarate. VAR: Santoro di Messina. AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Il derby del levante ligure tra Spezia e Virtus Entella (domenica alle 19.30) sarà diretto da Ayroldi di Molfetta, assistenti di linea Miniutti ed Emmanuele. Quarto ufficiale Di Marco, al Var Monaldi e Paganessi.

