Milano-Cortina 2026: tra i tedofori a Genova anche Marco Lanna

Manca meno di un mese all'arrivo della fiaccola olimpica in Liguria: è partita da Roma il 6 dicembre e percorrerà tutte le regioni e province italiane in 63 giorni. Saranno 12.000 km totali fino alla cerimonia d'apertura allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano il 6 febbraio 2026.

La fiamma arriverà in Liguria tra il 9 e il 10 gennaio attraversando le Cinque Terre e poi Lavagna, Chiavari, Rapallo, Camogli e Portofino. La giornata del 9 gennaio si concluderà a Genova, con le sue Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli. Sabato 10 gennaio il viaggio riprenderà in Liguria attraversando Savona, Imperia, Sanremo , Dolceacqua e Ventimiglia, poi la fiamma andrà in Piemonte.

A Genova sono presenti due fiaccole olimpiche originali: quella dell'edizione 1956 a Cortina e quella del 2006 a Torino. Entrambe si trovano nel negozio Balilla Sport in via Maccaggi a Genova, custodite da Carlo Villa, maestro di sci.

Questi i tre nomi, proposti dal Coni regionale, per i tedofori a Genova: Linda Cerruti, Marco Lanna e Paola Fraschini.

