Savona Calcio: Carlo Sarpero è il nuovo allenatore

Il Savona ha annunciato nelle prime ore della mattina il nome del nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Emanuele Cola: si tratta di Carlo Gino Sarpero, tecnico genovese con un curriculum recente di grande solidità.





Sarpero arriva dopo due stagioni particolarmente brillanti alla guida dell’Albissole 1909. Nel campionato 2023/24 ha firmato un percorso quasi impeccabile, portando la squadra alla conquista della Prima Categoria con largo anticipo grazie a 16 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta fino al raggiungimento matematico del titolo. L’unico ko è arrivato a promozione già acquisita. L’anno successivo, in Promozione, ha confermato le sue capacità conducendo una formazione neopromossa a un campionato sereno e di alto rendimento.





La scelta del Savona è ricaduta su un allenatore che conosce a fondo la categoria e il calcio dilettantistico locale. Nei mesi scorsi, per aggiornamento professionale Sarpero ha continuato a seguire con attenzione numerose partite, incluse molte del Savona stesso: un dettaglio che ha pesato positivamente nella decisione della società, desiderosa di puntare su un tecnico preparato e già ben calato nella realtà biancoblù.

