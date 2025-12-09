Savona Calcio: Carlo Sarpero è il nuovo allenatore
di Stefano Rissetto
Il mister genovese arriva da due stagioni molto positive alla guida dell'Albissole
Il Savona ha annunciato nelle prime ore della mattina il nome del nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Emanuele Cola: si tratta di Carlo Gino Sarpero, tecnico genovese con un curriculum recente di grande solidità.
Sarpero arriva dopo due stagioni particolarmente brillanti alla guida dell’Albissole 1909. Nel campionato 2023/24 ha firmato un percorso quasi impeccabile, portando la squadra alla conquista della Prima Categoria con largo anticipo grazie a 16 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta fino al raggiungimento matematico del titolo. L’unico ko è arrivato a promozione già acquisita. L’anno successivo, in Promozione, ha confermato le sue capacità conducendo una formazione neopromossa a un campionato sereno e di alto rendimento.
La scelta del Savona è ricaduta su un allenatore che conosce a fondo la categoria e il calcio dilettantistico locale. Nei mesi scorsi, per aggiornamento professionale Sarpero ha continuato a seguire con attenzione numerose partite, incluse molte del Savona stesso: un dettaglio che ha pesato positivamente nella decisione della società, desiderosa di puntare su un tecnico preparato e già ben calato nella realtà biancoblù.
