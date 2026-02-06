Al via le Olimpiadi di Milano - Cortina. L'Italia sogna, la Liguria spera in Sommariva

L’Italia si affaccia alle Olimpiadi invernali con ambizioni dichiarate e una squadra costruita per lasciare il segno. La spedizione azzurra punta con decisione a raggiungere quota 20 medaglie, un obiettivo che consentirebbe di consolidare il ruolo dell’Italia tra le nazioni di riferimento negli sport sulla neve e sul ghiaccio, dando continuità ai risultati ottenuti nelle ultime edizioni.

Il contingente italiano è ampio e variegato, con atleti impegnati in quasi tutte le discipline del programma olimpico. Un gruppo che unisce esperienza e ricambio generazionale, con campioni affermati chiamati a guidare una nuova leva di talenti pronti a giocarsi le proprie chance sul palcoscenico più prestigioso.

Le maggiori aspettative sono riposte nello sci alpino femminile, dove Federica Brignone e Sofia Goggia rappresentano due garanzie. Brignone per la sua costanza ad altissimi livelli, Goggia per la capacità di esaltarsi nei grandi eventi, anche nelle situazioni più complesse. A livello maschile Paris, Franzoni, Casse e Sheider possono far sognare nelle discipline veloci, mentre Alex Vinatzer appare l'unica freccia tra le discipline tecniche.

Il biathlon resta un altro pilastro della spedizione azzurra grazie a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, protagoniste di stagioni di vertice e capaci di competere stabilmente con le migliori atlete al mondo. Sul ghiaccio, il volto simbolo è ancora Arianna Fontana, che con la sua esperienza e il suo palmarès continua a essere una certezza nello short track.

Tra gli uomini, attenzione a Federico Pellegrino nello sci di fondo, specialista delle sprint, e alle formazioni azzurre negli sport di squadra, dove l’Italia ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni, curling compreso.

Lo snowboard rappresenta una delle discipline più spettacolari e imprevedibili. Accanto a nomi già affermati come Michela Moioli, capace di coniugare talento e solidità, emergono storie che rendono speciale questa edizione dei Giochi.

Tra queste c’è quella di Lorenzo Sommariva, unico atleta genovese presente alle Olimpiadi. La sua qualificazione è già un traguardo significativo, ma il sogno è quello di spingersi oltre. Un piazzamento sul podio avrebbe un valore simbolico enorme, non solo per lui, ma per tutta Genova, che tornerebbe a festeggiare una medaglia olimpica invernale.

L’Italia arriva ai Giochi forte di una presenza costante sui podi di Coppa del Mondo nelle ultime stagioni. Un aspetto significativo è la distribuzione delle potenziali medaglie su più discipline, segnale di un movimento solido e meno dipendente da singoli exploit.

Negli ultimi anni è cresciuto anche l’investimento sulla preparazione: materiali sempre più avanzati, studio dei dettagli tecnici, analisi dei dati e supporto psicologico sono diventati elementi centrali nella costruzione della performance olimpica.

Le Olimpiadi invernali restano un appuntamento capace di andare oltre il risultato sportivo, raccontando sacrifici, percorsi personali e sogni coltivati nel tempo. L’Italia si presenta con ambizione e fiducia, pronta a giocarsi fino in fondo le proprie carte.

La Liguria non è tradizionalmente una regione da sport invernali, ma la presenza di Lorenzo Sommariva rappresenta un segnale importante. La sua qualificazione olimpica dimostra come anche territori lontani dalle grandi montagne possano esprimere atleti di livello internazionale, grazie a percorsi individuali, club specializzati e una crescente attenzione verso discipline come lo snowboard. Per Genova, la sua partecipazione è motivo di orgoglio e un’occasione per avvicinare i più giovani agli sport sulla neve.

Sci alpino : specialità (discesa, superG, gigante) tra le più promettenti

Biathlon : gare individuali e staffette con Wierer e Vittozzi

Short track : Arianna Fontana resta una delle favorite

Sci di fondo : sprint maschile con Federico Pellegrino

Snowboard : snowboard cross e prove freestyle

Curling: squadre in crescita e possibili sorprese

