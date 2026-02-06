Genova, terza edizione del Gran Prix Ju Jitsu Open. Salis: "Orgogliosi e in futuro un grande evento al Palasport"

Il Palasport di Genova ospita nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio la terza edizione del Ju Jitsu Genoa Open 2026, che quest’anno compie un salto di qualità diventando ufficialmente un Gran Prix. La manifestazione entra così nel circuito di massimo livello internazionale, equiparata alle tappe di Parigi e Bangkok.

Nel nuovo impianto genovese sono attesi oltre 300 atleti provenienti da 26 Paesi, pronti a contendersi punti validi per la ranking list mondiale. Dal 2026, infatti, il torneo assegna punteggi equiparabili a quelli dei campionati continentali, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale.

Tra i protagonisti in gara anche numerosi atleti liguri. Spicca su tutti Chiara Fiorelli, numero due del ranking mondiale, argento agli ultimi World Games e campionessa europea in carica, insieme a Elio Moretti, medaglia di bronzo all’ultimo campionato del mondo, solo per citarne alcuni.

L’evento rappresenta una vetrina internazionale per Genova, in un fine settimana già ricco di appuntamenti sportivi di rilievo, dalla Final Four di Coppa Italia di pallanuoto alla sfida di Serie A Genoa-Napoli.

“È una manifestazione che ci rende molto orgogliosi, soprattutto perché affianca Genova a città come Parigi e Bangkok”, ha sottolineato la sindaca Silvia Salis, evidenziando la crescita del Ju Jitsu e ringraziando la Fijlkam. “Invito tutti al Palasport, una struttura complessa che stiamo valorizzando, e annuncio che stiamo lavorando anche a un grande evento internazionale futuro”.

Secondo Salis, il Genoa Open conferma una città sempre più attrattiva dal punto di vista sportivo e proiettata verso l’esterno. Un ruolo chiave lo avranno anche le infrastrutture, dal completamento dei collegamenti con l’alta velocità allo sviluppo dell’aeroporto, elementi fondamentali per rendere Genova più accessibile e competitiva nell’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali.

