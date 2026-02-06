Sampdoria, Gregucci: "Dobbiamo trasformare il gruppo in una squadra vera. Modena solido"

La Sampdoria si presenta alla trasferta di Modena con un volto diverso rispetto a poche settimane fa. Il successo nel derby con lo Spezia e una sessione di mercato che ha riacceso fiducia e aspettative hanno alleggerito la pressione attorno alla squadra, chiamata ora a dare continuità ai segnali positivi anche lontano dal “Ferraris”. In palio ci sono punti pesanti in ottica salvezza e la possibilità di compiere un passo avanti decisivo anche fuori casa.

Dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini”, Angelo Gregucci ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, spaziando tra mercato, condizione della rosa e avversario. L’allenatore blucerchiato ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla dirigenza: "Il giudizio è positivo, siamo allineati con quanto detto dai direttori. Adesso tocca a noi: dobbiamo mettere insieme i nuovi e trasformare il gruppo in una squadra vera». Un messaggio chiaro, che rimette al centro il collettivo prima delle individualità.

Tra i volti nuovi, uno dei più attesi è Pierini. "Ha qualità tecniche, dinamismo e capacità realizzativa. Può darci molto negli ultimi trenta metri. Valuteremo se impiegarlo dall’inizio o a gara in corso: ciò che conta è sfruttarlo nel modo migliore", ha spiegato Gregucci, sottolineando come le scelte saranno inevitabilmente influenzate anche dalla tenuta fisica dei singoli, in una fase del campionato dove ogni dettaglio pesa.

L’avversario di giornata non consente distrazioni. "Il Modena è una formazione compatta, con valori distribuiti in ogni reparto. Ci aspetta una gara complicata. Io preparo ogni partita come se fosse una finale europea: bisogna dare tutto, senza risparmiarsi". Un approccio che mette l’accento sull’intensità mentale, sulla concentrazione e sulla necessità di limitare al minimo gli errori.

Il clima attorno alla squadra, intanto, è cambiato. «Si avverte un’atmosfera più positiva, c’è entusiasmo. Avremo circa quattromila tifosi al seguito e per noi è un supporto enorme: la nostra gente è speciale», ha detto il tecnico, evidenziando il ruolo centrale della tifoseria in un momento delicato della stagione.

Dal punto di vista tecnico, Gregucci chiede continuità rispetto alla prestazione offerta contro lo Spezia. "Chi è sceso in campo ha risposto bene, ma voglio rivedere la capacità di restare sempre agganciati alla partita, di non uscire mai mentalmente dal match. Nei minuti finali potevamo sia segnare che subire: questo racconta quanto sia fondamentale gestire i momenti". Un concetto che ritorna spesso nel suo discorso.

Significativo anche il riferimento al gol di Ricci. "È l’emblema del nostro modo di pensare: la Sampdoria è un insieme, non la somma di singoli». Una filosofia che si riflette anche nella gestione della rosa. «In Serie B non esistono titolari intoccabili. Servono intensità, corsa, lettura delle situazioni e duelli. Chi entra può cambiare la partita".

Sugli innesti offensivi, il tecnico ha chiarito i profili: "Pierini è forte nell’uno contro uno e ha numeri nella categoria. Soleri è generoso, combatte su ogni pallone. Sono caratteristiche preziose, soprattutto quando c’è bisogno di alzare il baricentro e ribaltare l’inerzia".

Restano alcune valutazioni da fare in vista del Modena, anche alla luce di acciacchi e assenze. «Dobbiamo ponderare le scelte, ma c’è fiducia in tutto il gruppo. Qui anche pochi minuti possono avere un peso enorme». Un messaggio diretto a chi parte dalla panchina.

Infine, il passaggio su Brunori. "La condizione cresce giocando e allenandosi ad alta intensità. È la partita che ti porta al massimo livello. Ovviamente scendono in campo in undici e bisogna decidere, ma Brunori sta dando il suo contributo". Parole che raccontano un percorso in evoluzione.

Il messaggio conclusivo guarda alla trasferta: "Dobbiamo alzare il livello. Le partite si decidono sui dettagli. Serve serietà, attenzione e la capacità di sfruttare le occasioni che concederà l’avversario". La Sampdoria riparte da qui, con nuove certezze e la necessità di dimostrare che il cambiamento è reale.

