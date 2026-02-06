Val Maremola Trail 2026: dal mare ai borghi dell’entroterra, edizione record per l’evento che apre la stagione outdoor

Pietra Ligure si prepara a diventare capitale del trail running con la 14ª edizione del Val Maremola Trail, in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Una manifestazione storica e ormai di riferimento a livello nazionale e internazionale, che anche quest’anno segna numeri da record e inaugura ufficialmente la stagione outdoor in Liguria.





Inserito nel calendario gare 2026 di Regione Liguria, l’evento è organizzato dall’A.S.D. Val Maremola con il contributo del Comune di Pietra Ligure e il patrocinio di Regione Liguria e dei Comuni di Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo e Finale Ligure. Una rete territoriale ampia, che conferma la vocazione condivisa allo sport e alla valorizzazione del paesaggio.





L’edizione 2026 (foto Jader Consolini) propone un programma articolato e inclusivo, con quattro distanze competitive pensate per runner di ogni livello: l’Ultra Trail da 54 km e 2600 metri di dislivello positivo, il Long Trail da 35 km (tracciato storico della manifestazione), il Medium Trail da 24 km, più tecnico e nervoso, e lo Short Trail da 16 km, ideale anche per chi si avvicina al trail running. A queste si affiancano una 8 km non competitiva solidale, in collaborazione con Runners for Autism, e una camminata per famiglie in programma domenica mattina.





I numeri raccontano il successo crescente dell’evento: oltre 1.000 iscritti, con atleti provenienti da 25 nazioni. Se l’Italia resta il Paese più rappresentato, spicca una forte partecipazione internazionale, con delegazioni da tutta Europa e da Paesi lontani come Giappone, Cina, Filippine, Iran, Sudafrica e Sud America. Un dato che conferma il Val Maremola Trail come appuntamento di richiamo globale.





Il fascino della gara sta anche nel suo tracciato unico: la partenza dal molo di Pietra Ligure, il passaggio attraverso nove borghi tra costa e colline – tra cui Verezzi, uno dei Borghi più belli d’Italia – e l’arrivo nella suggestiva Piazza San Nicolò. Nella versione Ultra, il percorso si spinge fino al Colle del Melogno, attraversando il sentiero delle Terre Alte, per poi ridiscendere verso il mare tra uliveti secolari, muretti a secco e macchia mediterranea.





Cuore pulsante del weekend sarà il Village in Piazza San Nicolò, attivo già dal sabato con stand espositivi, musica dal vivo e numerose attività collaterali. Non mancheranno momenti dedicati al fitness, con lezioni gratuite di pilates, spinning, zumba, hip hop dance e camminate aperte a tutti.





«Un’edizione davvero da record – sottolinea l’assessore al Turismo e allo Sviluppo strategie outdoor Daniele Rembado – che conferma la bontà della scelta di investire sull’outdoor come leva di attrattività e destagionalizzazione turistica». Un entusiasmo condiviso dal sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che evidenzia il valore del Val Maremola Trail come strumento di promozione integrata del territorio e occasione di crescita economica e sportiva per l’intero comprensorio.





Per gli organizzatori, come ribadisce il presidente dell’A.S.D. Val Maremola Paolo Manca, «il Val Maremola Trail è molto più di una gara: è un’esperienza collettiva, costruita nel tempo grazie a volontari, atleti e comunità locali, che continua a crescere mantenendo intatta la propria identità».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.