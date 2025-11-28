Sport

A Scignoria! Sonny Corbrelli risponde a Moser: "No al ciclismo a pagamento"

di Gilberto Volpara

"Il ciclismo non deve essere a pagamento, non è il calcio. Il contatto umano tra i tifosi e gli atleti è importante e va preservato così com'è", ha detto a Scignoria! il campione Sonny Colbrelli replicando (in dialetto bresciano) indirettamente a quanto affermato da un altro grande campione Francesco Moser che aveva detto "Il ciclismo deve far pagare gli spettatori".

Ecco lo spezzone, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

 

