MTB, Liguria protagonista nel circuito Nord Ovest 2026: da Alassio a Casella, due tappe da non perdere

Il 2026 del Nord Ovest MTB si preannuncia ricco di emozioni e novità, e la Liguria giocherà un ruolo da protagonista. Il circuito, ormai tra i più prestigiosi del panorama nazionale, vedrà ben sei classiche, tra cui spiccano le tappe liguri che uniscono storia, sfide tecniche e scenari mozzafiato.





Si comincia il 22 marzo con la GF Muretto di Alassio (SV), una prova leggendaria che da anni richiama bikers da tutta Italia. Subito dopo, il 25 aprile, sarà la volta della Marathon dell’Appennino a Casella (GE), anticipata rispetto alla tradizionale data di giugno per festeggiare al meglio la Liberazione. Questa gara, già sede del Campionato Europeo, rappresenta un vero gioiello per gli amanti della mountain bike e segna il giro di boa del circuito.





Le altre tappe vedranno i bikers spostarsi tra Piemonte e Valle d’Aosta, con la GF Musiné a Caselette (TO) il 17 maggio, La Via dei Saraceni a Sauze d’Oulx il 28 giugno e la chiusura a Cogne (AO) il 20 settembre con la Gran Paradiso Bike.





L’abbonamento a tutte e sei le gare costa 179 euro, con la possibilità di aggiungere 50 euro per ricevere il gadget ufficiale e partecipare a tutti i pasta party. Novità importante: alcune tappe includeranno prove per Esordienti e Allievi, per avvicinare i giovani alle lunghe distanze e alla grande famiglia del Nord Ovest MTB. Non mancheranno poi premi “a sorpresa” per far sentire protagonisti tutti i partecipanti, anche oltre i primi cinque di ogni categoria.

