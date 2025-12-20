Spezia cade a Frosinone nell’ultima trasferta del 2025, aquilotti battuti 2-1 allo Stirpe

È amara l’ultima trasferta del 2025 per lo Spezia, che esce sconfitto 2-1 dallo stadio Stirpe contro il Frosinone capolista. Il risultato finale non fotografa del tutto l’andamento del match, nel quale i padroni di casa costruiscono numerose occasioni e vanno più volte vicini a un passivo più pesante per gli aquilotti, apparsi in difficoltà soprattutto sul piano della qualità, sia in mezzo al campo sia nel reparto offensivo.

Scelte iniziali – Donadoni conferma il modulo ma rimescola alcuni interpreti. Davanti a Mascardi agiscono Wisnieski, Hristov e Cistana, mentre sulle corsie di centrocampo trovano spazio Vignali e Beruatto. In regia c’è Nagy, affiancato da Cassata e Bandinelli, con Soleri e Artistico a guidare l’attacco.

Avvio gara – Lo Spezia parte con personalità e al 4’ colpisce subito la traversa con Soleri, prima vera occasione della partita. Cinque minuti dopo è Artistico a provarci, ma la conclusione termina a lato. Il Frosinone cresce e al 16’ passa in vantaggio: Bracaglia controlla da distanza ravvicinata e supera Mascardi per l’1-0.

Pressione ciociara – I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 25’, quando Kvernadze centra il palo. Gli aquilotti faticano a reagire e al 36’ rischiano ancora sul tiro di Raimondo, non trattenuto da Mascardi ma viziato da posizione di fuorigioco. L’ultima chance del primo tempo è dello Spezia con Artistico, ma Palmisani risponde presente.

Ripresa intensa – Nella seconda frazione lo Spezia prova ad alzare il ritmo: Artistico calcia alto in avvio, poi al 51’ Koutsoupias manca il bersaglio di testa. Al 53’ viene annullato il 2-0 a Raimondo per offside, mentre Mascardi interviene su Raimondo e Calò tra il 56’ e il 61’.

Chiusura match – Il Frosinone continua a spingere: Gelli manda alto di testa al 65’, poi arriva un altro palo colpito da Ghedjemis. Il raddoppio arriva poco dopo, proprio con Ghedjemis, che trova l’angolo giusto e firma il 2-0. Lo stesso attaccante viene murato da Mascardi al 75’, mentre nel finale Palmisani respinge il tentativo di Esposito e Mascardi dice ancora no a Ghedjemis.

Finale e calendario – Al 93’ Beruatto accorcia le distanze con un sinistro che fissa il punteggio sul 2-1. L’ultima conclusione del match precede il prossimo impegno degli aquilotti: sabato 27 dicembre alle 12.30 è in programma lo scontro salvezza contro il Pescara. Esposito sarà assente per squalifica, da valutare invece le condizioni di Aurelio.

