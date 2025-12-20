Regione Liguria, sostegno ai giovani atleti: via libera ai fondi per 11 società sportive

Regione Liguria rafforza il sostegno al talento sportivo giovanile approvando l’erogazione di contributi per complessivi 30mila euro a favore di 11 società sportive del territorio. Il finanziamento rientra nel bando regionale dedicato alla valorizzazione degli atleti di accertato talento e dà seguito alla misura varata dalla Giunta nel mese di ottobre.

Provvedimento – Il contributo è destinato alle associazioni e società selezionate, che dovranno ripartire le risorse secondo quanto previsto dall’avviso pubblico: una quota andrà direttamente all’atleta come riconoscimento del merito sportivo, la parte restante sarà utilizzata per spese, acquisti o prestazioni utili alla crescita tecnica del giovane.

Dichiarazioni – “Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport abbiamo voluto confermare una misura meritocratica, che premia gli atleti che si sono distinti ad altissimi livelli nelle rispettive discipline”, dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. “Allo stesso tempo riconosciamo il ruolo fondamentale delle società sportive che accompagnano questi talenti nel loro percorso di crescita”.

Istruttoria – Le risorse sono state assegnate al termine di una valutazione condotta da una Commissione appositamente nominata, che ha esaminato complessivamente 100 domande presentate da realtà sportive liguri operanti in diverse discipline.

Beneficiari – Le società ammesse al finanziamento sono: Società Sportiva Murcarolo, Canottieri Sampierdarenesi, Scuola Taekwondo Genova, Arcieri Tigullio, GS Speranza, U.S.S. Dario Gonzatti, Circolo Vele Vernazzolesi, Budo Semmonn Gakko, Canottieri Sanremo, Vertikarcare e Associazione Bocciofila Genovese. L’intervento regionale si inserisce nelle politiche di promozione dello sport come leva di crescita e valorizzazione delle eccellenze sul territorio ligure.

