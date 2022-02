Riva Trigoso, morto sui binari. Indagini per risolvere il mistero

di Redazione

Il macchinista di un merci si è accorto di averlo urtato, il treno regionale è riuscito a fermarsi prima di colpirlo di nuovo. Ma non c'era più nulla da fare

Un uomo di giovane età, tra i 20 e i 30 anni, ancora senza identità, è morto la scorsa notte investito da un treno merci nei pressi della stazione di Riva Trigoso (Genova). Si indaga per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. A quanto è emerso, il macchinista del convoglio ha avvertito un colpo ed ha pensato di avere urtato un animale segnalando l'incidente ai colleghi di un treno regionale che seguiva e che ha dato l'allarme dopo avere trovato il corpo senza vita dell'uomo.

Dai primi accertamenti sembra che la persona investita sia stata colpita alla testa. Sul posto sono intervenuti la Polfer di Chiavari ed i carabinieri di Sestri Levante. Sono in corso indagini per accertare l'identità del morto e capire la dinamica dell'incidente. Non si esclude un gesto volontario ma si cerca di capire se invece si sia trattato di un incidente. La zona risulta poco accessibile.