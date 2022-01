Genova, il cadavere di un uomo trovato sui binari: giallo nella stazione di Sturla

di Marco Innocenti

Sul corpo nessuna ferita particolare. Il magistrato ha disposto l'autopsia e l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza

Il macabro ritrovamento è avvenuto poco prima delle 2 di stanotte: sui binari della galleria a levante della stazione di Sturla, il personale delle Ferrovie ha scoperto il cadavere di un uomo e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Dai primi rilievi sembra che sul corpo dell'uomo non siano state trovate ferite e quindi si potrebbe trattare di un semplice malore ma gli accertamenti sono tuttora in corso e non si esclude l'ipotesi che l'uomo possa essere stato investito da un convoglio in transito. Riserbo anche sull'identità dell'uomo, anche se pare si tratti di una persona già nota al personale della Polfer perché da qualche tempo frequentava le stazioni genovesi.

Come detto, sono ancora in corso di svolgimento le indagini: il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo e ha ordinato l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero aiutare a chiarire l'esatta dinamica dei fatti.