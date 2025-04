25 aprile, il presidente Mattarella non rinuncia alla visita a Genova: Telenord in diretta

Venerdì 25 aprile Telenord trasmetterà in diretta, a partire dalle ore 10, le celebrazioni ufficiali per l’ottantesimo anniversario della Liberazione a Genova. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente in città, anche se per un tempo più ristretto rispetto a quanto inizialmente previsto, a causa degli impegni istituzionali legati al lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

Visita ridotta – La presenza del Capo dello Stato si concentrerà nelle ore centrali della giornata. Al mattino Mattarella presenzierà alla cerimonia all’Altare della Patria a Roma, per poi raggiungere Genova in tarda mattinata. Nel pomeriggio dovrà tornare nella capitale per ricevere le delegazioni ufficiali in visita per i funerali del Pontefice, previsti per sabato 26 aprile.

Modifiche al programma – L’evento centrale inizialmente previsto alle 16 al Teatro Ivo Chiesa, lo spettacolo D’Oro – Il sesto senso partigiano curato da Davide Livermore, è stato anticipato alle ore 12 per consentire la partecipazione del presidente. Ad accompagnarlo ci sarà il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Tappa incerta – Rimane in dubbio la visita privata a Villa Migone, luogo simbolico della resa tedesca nel 1945, che era già in forse prima della morte del Papa per via del recente intervento chirurgico cui Mattarella si è sottoposto per l’applicazione di un bypass.

Cerimonie pubbliche – Le celebrazioni del 25 aprile a Genova inizieranno come da programma alle 7.30 al cimitero di Staglieno, con la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e deportati, al sacrario Trento e Trieste e al campo dei Caduti Partigiani. Alle 9.30 partirà il corteo che raggiungerà il ponte Monumentale per la deposizione delle corone al sacrario dei Caduti.

Tappe istituzionali – Il corteo proseguirà fino a largo Pertini, dove saranno deposte altre corone, per poi concludersi in piazza Matteotti. Qui, alle 10.45, interverranno il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. L’orazione ufficiale sarà affidata a Paolo Corsini, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri.

Tono sobrio – Nonostante la concomitanza con i giorni di lutto nazionale, il governo ha autorizzato lo svolgimento delle celebrazioni, raccomandando tuttavia che siano improntate a uno stile sobrio e rispettoso del contesto nazionale.

