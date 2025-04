"Oasi Zegna" a Euroflora 2025, un ponte verde tra Genova e le Alpi Biellesi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dal 24 aprile al 4 maggio 2025, Genova si prepara ad accogliere un angolo di montagna in pieno centro città. In occasione di Euroflora, l’Oasi Zegna sarà protagonista a Palazzo Ducale con un’installazione che promette di incantare i visitatori, trasformando il cuore cittadino in un microcosmo alpino.

L'esposizione - Realizzata in collaborazione con la rivista Gardenia, l’installazione propone un affresco vegetale che richiama fedelmente l’habitat delle Alpi Biellesi: carpini, faggi, betulle, ortensie, rododendri, azalee e felci ricreano l’ambiente tipico dell’Oasi Zegna, che proprio a fine maggio si accende di colori con la spettacolare fioritura dei rododendri.

"Siamo molto lieti di essere qui - dice Anna Zegna, presidente Fondazione Zegna - devo ringraziare innanzitutto Palazzo Ducale e la direttrice Ilaria Bonacossa per averci dato l'opportunità di portare una piccola parte di Oasi Zegna in questo contesto straordinario. Oasi Zegna è un racconto, un luogo magico in Piemonte, tra l'altro fra non molto avremo le fioriture dei rododendri e il poter portare qui un pensiero che si collega alla visione di Ermenegildo Zegna, fondatore che tutelò dal 1929 una montagna di 100 chilometri quadrati che oggi è curata come un giardino, rappresenta credo in questo periodo storico qualcosa di molto importante. La presenza, non solo all'interno della fiera, ma anche in luoghi della città - conclude Zegna - credo che sia importante perché in questi giorni Genova si apre al pubblico come noi ci apriamo a venire incontro alla città con Euroflora e Palazzo Ducale."

L’iniziativa vuole essere un ponte ideale tra Genova e le montagne del Biellese, un invito a scoprire l’Oasi Zegna, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la natura esplode in tutta la sua bellezza. Un modo per portare in città il respiro della montagna e il suo messaggio di equilibrio, armonia e sostenibilità.

Sostenibilità - "E' importante per Palazzo Ducale rispondere ai grandi eventi della città - aggiunge Ilaria Bonacossa, Direttrice del Palazzo Ducale - quindi ospitare una parte di Oasi Zegna in risposta a Euroflora, anche come messaggio di un tema di sostenibilità e di impegno verso l'ambiente che l'oasi porta avanti da molto tempo e che per noi è centrale nel nostro programma. Resterà a Palazzo Ducale per tutta la durata di Euroflora e, sempre in occasione di Euroflora, c'è la mostra di Giorgio Griffa, che è un grande pittore astratto che usa nei suoi teli colori che ricordano molto le grandi composizioni floreali di Euroflora."

Origini - L’Oasi Zegna non è solo un luogo fisico, ma anche il simbolo di un progetto nato negli anni ’30 grazie all’imprenditore Ermenegildo Zegna. Affascinato dalla bellezza dei paesaggi e mosso da un profondo spirito di restituzione verso il proprio territorio, Zegna avviò un ambizioso programma di valorizzazione ambientale intorno al Lanificio di famiglia. Con la costruzione della strada Panoramica Zegna e le prime opere di riforestazione, pose le basi di quello che oggi è un ecosistema a cielo aperto. Estesa su un’area di 100 km² a libero accesso, l’Oasi è oggi riconosciuta e tutelata.

Con la sua presenza a Euroflora e il legame con la mostra dedicata a Giorgio Griffa, Oasi Zegna si conferma un punto d’incontro tra natura, cultura e visione, capace di raccontare un futuro possibile dove uomo e ambiente crescono insieme.

