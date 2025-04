Marina di Genova, Yacht, sostenibilità e alta cucina: torna Sea You per la quinta edizione

Due giorni per scoprire il futuro dello yachting tra tecnologia, formazione e sostenibilità. Il 23 e 24 aprile 2025, Marina Genova ospita la quinta edizione di Sea You – Yacht Sales and Charter Days, evento dedicato alla grande nautica da diporto, con yacht fino a 60 metri e oltre in esposizione per la vendita e il noleggio.

Esposizione – Broker, armatori, potenziali clienti e appassionati potranno visitare imbarcazioni da sogno ormeggiate a pochi minuti dal centro di Genova. Il SeaYou Pavilion, cuore della manifestazione, ospiterà anche panel, show cooking e momenti dedicati agli equipaggi.

Incontri – Due i talk principali: “Navigating the Truth: Reality VS Fiction in the World of Yachting”, in programma mercoledì 23 aprile alle 10.30, sarà moderato dalla comandante e influencer Kelly Gordon, con ospite Glenn Shephard, volto noto della serie TV Below Deck Sailing Yacht. Il focus: sfatare miti e raccontare la realtà del settore.

Tecnologia – Giovedì 24 aprile, sempre alle 10.30, spazio alla sostenibilità con il panel “Navigating the Future: Renewable Energy in the Yachting Industry”, moderato da Oscar Siches, con interventi di aziende come Sanlorenzo, Bluegame e NatPower H.

Equipaggi – Tornano anche gli eventi collaterali: mercoledì alle 17.30 lo Show Cooking dedicato alla cucina ligure per gli equipaggi; giovedì pomeriggio invece spazio alla sfida Crew Ability Games, con prove pratiche e una Chef Competition finale.

