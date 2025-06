Politiche di genere, Città dei 15 minuti, Casa, Partecipazione: le nuove deleghe disegnano la Genova di Silvia Salis

Il futuro di Genova è scritto nero su bianco tra le deleghe degli undici assessori che compongono la squadra di governo presentata ieri dalla neo sindaca Silvia Salis, soprattutto quelle come Politiche di genere, Città dei 15 minuti, Casa e Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione che segnano un cambio di rotta rispetto ai compiti assegnati alle giunte firmate Bucci-Piciocchi.

Inclusività - Tra i principali obiettivi dichiarati da Silvia Salis in campagna elettorale c'è l'inclusività: ecco quindi la delega alle Politiche di genere, affidata a Rita Bruzzone (Pd, L'INTERVISTA DELLA NEO ASSESSORA) per "dare voce e spazio a tutti, non solo le donne di cui mi occupo in parte anche con la delega alle Pari opportunità ma anche la comunità Lgbt - spiega l'assessora -. Rispetto al passato va fatto un cambio di tipo culturale perché ci contraddistingueremo per dare una visione diversa sui diritti di tutte e tutti". Concetto che si sposa anche con la delega dal nome più articolato, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, affidata a Davide Patrone (Pd, ECCO LE PAROLE DELL'ASSESSORE). L'ex capogruppo dei dem in Consiglio Comunale, per farla in breve, è chiamato ad essere l'esecutore materiale dei capisaldi del programma di Silvia Salis. Oltre al coinvolgimento dei cittadini - "basta opere calate dall'alto" ha dichiarato più volte l'allora candidata in campagna elettorale -, a Patrone sono state affidate anche le deleghe alla Casa e al Patrimonio, una combinazione volta a efficientare le politiche abitative. "Il tema della casa è fondamentale - ha spiegato a Telenord -, non può esserci una città senza giustizia sociale e senza che la casa sia un diritto per tutte e tutti. Non sarà facile perché i conti lasciati dalla Giunta precedente disegnano un quadro più preoccupante rispetto a quanto è stato raccontato in questi anni". Se dei conti se ne occuperà il vicesindaco Alessandro Terrile (Pd, L'INTERVISTA AL VICESINDACO), preoccupato dal buco di bilancio da 50 milioni - "cifra che ci sorprende, poteva esserci più trasparenza in queste settimane", ha dichiarato - Patrone si dovrà cimentare anche su un altro tema caldissimo, il Decentramento dei Municipi a cui "va ridata la capacità di investire, con risorse e personale dedicato".

Città a misura di cittadino - L'inclusività passa anche dalla facilità con cui si accede ai servizi: è il concetto delle Smart City e delle Città dei 15 minuti, deleghe entrambe assegnate all'architetta Francesca Coppola (Avs, LE PRIME PAROLE DA ASSESSORA) che rientrano nella macro categorria dell'Urbanistica. "La città dei 15 minuti è anche un tema bypassato - ammette -, lavoreremo per una città di prossimità. Quindi non solamente una percorrenza motoria ma di vicinanza per le persone. Bisognerà dotarsi di tutti gli strumenti necessari e intrecciare diversi assessorati come la Mobilità Sostenibile, rivedere il Pums (piano urbanistico mobilità sostenibile), come mettere al servizio anche tutta la rete dell'associazionismo rispetto al tessuto urbano". Le deleghe di Coppola si intrecciano con quelle del compagno di lista Emilio Robotti (che però è in quota a Sinistra Italiana, l'assessora invece fa parte dell'ala verde del partito, ndr), che si occuperà proprio di Mobilità Sostenibile - "voglio rivedere i pareri sullo Skymetro, parlare di semplici prescrizioni mi sembra poco" ha dichiarato - ma anche di Servizi Civici e Diritto di Cittadinanza: "C'è un problema di residenza, di poter usufruire dei propri diritti, che va rivisto per quanto riguarda le persone più fragili che spesso hanno difficoltà" (LE PAROLE DEL NEO ASSESSORE). A Cristina Lodi (Azione, QUI L'INTERVISTA), come ampiamente prevedibile e infatti previsto, è stato affidato l'intero pacchetto del Welfare con Disabilità, Famiglie, Servizi sociali e Terza età. "Il primo obiettivo è far sì che le persone mantengano l'autonomia e le famiglie non cadano in povertà a causa del carico assistenziale - ha spiegato l'assessora -. Le famiglie sono state lasciate sole e quel poco che era rimasto non è stato pubblicizzato". E se l'assistenza domiciliare è stato uno dei temi spinti dalla sindaca anche nel suo primo incontro col presidente di Regione Marco Bucci (LEGGI QUI), c'è un altro tema che si fa urgente con l'arrivo dell'estate: quello dei disagi da cantiere, che colpiscono soprattutto gli anziani, che hanno bisogno di assistenza: "Ho promesso che mi occuperò immediatamente dell'allerta caldo, credo che la trasversalità degli assessorati ci permetterà di mettere insieme le cose". Su questo Lodi dovrà sicuramente agire di concerto con Massimo Ferrante (Pd, ECCO L'INTERVISTA), assessore a Lavori Pubblici e Protezione Civile, 10 anni come presidente del Municipio Bassa Val Bisagno dove negli anni si sono registrati continui ritardi ai lavori per lo scolmatore, che definisce "il dossier più critico visto che l'autunno si avvicina, voglio capire la situazione. Dobbiamo farci trovare preparati, abbiamo una serie di rii che vertono in condizioni drammatiche".

Commercio e Turismo - Non sono deleghe nuove ma nuova sarà l'impronta: parola di Tiziana Beghin (Movimento 5 Stelle, LE DICHIARAZIONI) che su Commercio e Turismo vuole cambiare direzione rispetto al passato. "Il turismo lascia la Cultura per unirsi al Commercio, anche se lavoreremo strettamente con altri assessorati - ha esordito, rimarcando un netto cambio di rotta -. L'overturism sta diventando un problema un po' ovunque. Genova è una città che può offrire moltissime attrattive, possibilità per visite, per un turismo di qualità, anche più lungo e destagionalizzato". Per quanto riguarda il Commercio, secondo Beghin "l'amministrazione ha il dovere di proteggere il commercio di prossimità. La scorsa amministrazione ha prediletto forse un po' la grande distribuzione, l'investimento in grandi catene. Noi vorremmo avere un occhio maggiore per una città veramente policentrica, dove in ogni quartiere si può trovare ciò che serve a una famiglia". Ma quindi come si convive con la grande distribuzione? "Esiste e ha i suoi spazi in città, non sono un'hooligan - ha affermato -. Ritengo che ovunque si possano trovare buone pratiche ma sono anche abituata a lavorare sui numeri: questi sono i primi che vorrò vedere".



Ecco l'elenco completo delle deleghe per ogni assessore:

Alessandro Terrile (vicesindaco, Partito Democratico)

Affari legali

Avvocatura

Bilancio

Economia del Mare

Rapporti tra porto e città

Società Partecipate

Sviluppo Economico Sostenibile

Vicesindaco

Rita Bruzzone (Partito Democratico)

Diritto all’Istruzione

Formazione

Pari Opportunità

Personale

Politiche di Genere

Scuola

Davide Patrone (Partito Democratico)

Casa

Decentramento

Edilizia Residenziale Pubblica

Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione

Patrimonio

Massimo Ferrante (Partito Democratico)

Lavori Pubblici

Manutenzioni

Opere strategiche infrastrutturali

Protezione Civile

Tiziana Beghin (Movimento 5 Stelle)

Commercio

Marketing Territoriale

Pro Loco

Progetti Europei

Tradizioni

Turismo

Francesca Coppola (Alleanza Verdi e Sinistra)

Città dei 15 minuti

Smart City

Urbanistica

Verde Urbano

Emilio Robotti (Alleanza Verdi e Sinistra)

Lavoro e Rapporti Sindacali

Mobilità Sostenibile

Servizi Civici

Trasporto Pubblico

Diritto di Cittadinanza

Cristina Lodi (Azione)

Disabilità

Famiglie

Servizi Sociali

Terza Età

Welfare

Arianna Viscogliosi (Italia Viva)

Sicurezza

Polizia Locale

Silvia Pericu (Silvia Salis Sindaca, lista civica)

Ambiente

Ciclo dei Rifiuti

Economia Circolare

Sostenibilità

Giacomo Montanari (indipendente)

Cultura

Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali

Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città

