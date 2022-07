Politica, sabato a Roma la prima convention di 'Italia al centro' di Giovanni Toti

di Giorgia Fabiocchi

L'obiettivo del presidente della Liguria è quello di creare un cantiere con un'agenda programmatica

"Amiche e amici, sabato 9 luglio dalle 10 vi aspetto tutti all'Auditorium Antonianum di Roma per la prima convention nazionale di Italia al Centro!". Lo annuncia il presidente della Liguria e fondatore di Italia al centro Giovanni Toti. "Sindaci, amministratori locali, parlamentari, ministri e leader politici arriveranno da tutta Italia per confrontarsi sui temi al centro dell'agenda politica. Ripartiamo dal buon governo, da una classe dirigente seria, preparata, refrattaria agli slogan e alle ricette semplicistiche, per costruire il futuro del Paese, con idee concrete, capacità di decisione e cultura di Governo. Mettiamo insieme l'Italia al Centro: vi aspetto tutti!". Toti definisce l'operazione politica un 'cantiere' e come tale pone le fondamenta programmatiche per le politiche del 2023.

Sarà anche presentato il simbolo: bianco e arancione con la scritta Toti. Il governatore vuol coinvolgere il leader di Azione Carlo Calenda, il presidente di Italia viva Ettore Rosato l'ex Fdi Guido Crosetto, i ministri forzisti Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani con i quali parlare di federalismo e autonomia delle Regioni, energia e riforma della Pubblica amministrazione, abolizione del reddito di cittadinanza e quota 100. All'iniziativa sono annunciati anche il sindaco di Genova Marco Bucci, quello di Palermo Roberto Lagalla e Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra a Torino, vicino al ministro leghista Giancarlo Giorgetti. "Invece del toto leader - ha detto Toti - costruiamo una agenda programmatica".