Giovanni Toti: "La politica deve dare ascolto ai giovani"

di Redazione

“La politica spesso parla di futuro senza interrogare e senza chiedere bisogni, realtà e necessità di chi dovrà vivere il futuro, ovvero i giovani", questo il primo pensiero del presidente della Regione Giovanni Toti a margine dell'incontro con i giovani a Boccadasse.

"Le parole chiave di questi giovani - prosegue - immagino siano le cose che servono anche al Paese perché il buon senso non ha età. Quindi, dico formazione professionale, istruzione, lavoro, qualità della cultura, svago, sport e città migliori. E questa è la risposta che la politica deve dare".

Poche ore prima, nel point di via Porta degli archi, nel corso dell'iniziativa di campagna elettorale con i parlamentari di Italia al centro Romani, Quagliarello e Silli, Toti ha sottolineato: "Le coalizioni sono materia viva, come lo è la politica. A volte qualcuno cresce a volte qualcuno decresce, ma l'importante è che la somma dei voti continui a essere quella che ci consente di governare la Liguria. Questo è l'obiettivo delle liste civiche che appoggiano Bucci ed è l'obbiettivo anche dei partiti. Dice Totò 'è la somma che fa il totale', credo che in questo caso il primo ragionamento politico debba partire da Totò".

"Se il centrodestra oggi è al 55% dei voti, quando normalmente in questa regione non aveva mai superato il 35% è perché c'è un 20% di nuovo centrodestra che si è aggiunto convinto dalle politiche di Bucci, di Peracchini, di Toti e di altri esponenti civici di questa amministrazione".

Riferendosi alle dichiarazioni di Quagliariello sul risultato degli arancioni alle amministrative del 12 giugno, Toti dice: "Se davvero i risultati delle liste riconducibili a Italia al centro faranno invidia - ha concluso - spero che ci sia felicità nel centrodestra, perché vorrà dire che qua c'è un centrodestra più largo, più forte, in grado di vincere i collegi alle prossime elezioni politiche".