Peste suina, Liguria: trovati altri 4 cinghiali infetti

di Redazione

Il commissario Ferrari: "Non vogliamo che Piemonte e Liguria siano ghettizzate, l'obiettivo primario è risolvere il problema"

Alti casi di peste suina nella provincia di Genova. Nelle ultime ore sono state trovate le carcasse di altri quattro cinghiali infetti. Salgono così a 8 i casi di positività riscontrati nella provincia di Genova.

Dal 27 dicembre scorso sono in totale 60 le positività accertate: 32 in Piemonte e 28 in Liguria.

"Non vogliamo che Piemonte e Liguria siano ghettizzate, l'obiettivo primario è l'eradicazione della peste suina africana con interventi tempestivi". Così il commissario straordinario per la peste suina africana, Angelo Ferrari, audito oggi in una riunione congiunta delle Commissioni

Agricoltura e Sanità del Consiglio regionale.

Ferrari ha spiegato che per certificare l'eradicazione della malattia è necessario che passi un anno dal ritrovamento dell'ultima carcassa. Da qui la necessità di interventi tempestivi, "perché se avvenisse il passaggio dai cinghiali ai maiali - ha affermato - le conseguenze sarebbero assai più

catastrofiche di quelle attuali".