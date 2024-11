Mareggiata e raffiche di vento sulla Liguria: alberi caduti e disagi a Levante e a Ponente

Mareggiata intensa e forti raffiche di vento - con picchi fino a 100 km/h - colpiscono la Liguria, il bilancio dopo la notte tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre è di alberi e cartelli caduti, ostacoli sulle strade e qualche blackout

Ponente - Sono venticinque gli interventi di soccorso portati a termine dai vigili del fuoco della provincia di Imperia: dalle 20 circa di ieri alle 7 di questa mattina, in seguito alla seconda ondata di vento, che si è abbattuta a distanza di pochi giorni nel Ponente della Liguria. Anche questa volta, la zona più colpita risulta quella di Sanremo e comprensorio. I pompieri sono dovuti accorrere soprattutto per alberi e rami su strada, cartelloni, tende e insegne pericolanti. In via Nuvoloni nella città dei Fiori e in via del Piano, a Taggia, la caduta di altrettanti alberi ha interessato anche un'auto in sosta; mentre in via Padre Semeria, sempre a Sanremo, l'inquilino di un'abitazione ha chiamato i soccorsi avendo l'ingresso di casa sbarrato da alcuni alberi. Un pino è caduto anche a Bussana, ma per fortuna non è stato necessario chiudere la strada. Non si registrano feriti.

Levante - Nottata di burrasca sulla costa spezzina con venti oltre i 100 km/h che hanno obbligato i Vigili del Fuoco a un superlavoro per gestire crolli di piante, tetti scoperchiati e cornicioni pericolanti. I cittadini dei quartieri del levante sono stati svegliati durante la notte da un rumore sordo: un container volato in mare all'altezza di Calata Paita in area portuale, che è stato recuperato prima che prendesse il largo. In centro città dehors e arredi urbani danneggiati e trascinati per metri tra le centrali Corso Cavour e Via Chiodo. Crollati due alberi nel quartiere di Rebocco e lungo Via San Bartolomeo. Interruzioni sulle linee elettriche a Levanto e Monterosso, in alcune frazioni di Pignone e Follo ma anche in Val di Magra a Vezzano Ligure e alla Spezia nella zona di San Venerio.