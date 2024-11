Incontro d'Autunno con Massimo Moretti (Cds Holding): il progetto Waterfront e il suo impatto sulla città di Genova

Altro importante appuntamento del ciclo Incontri d’Autunno: questa sera nella Sala Grimaldi di Palazzo Interiano Pallavicino il direttore generale di Cds Holding, Massimo Moretti sarà protagonista di un evento dedicato al progetto Waterfront di Levante. Durante l’intervista condotta da Matteo Cantile, direttore di Telenord, si approfondiranno i dettagli di una trasformazione urbanistica che ambisce a ridefinire il volto di Genova, combinando innovazione, sostenibilità e accessibilità.

Origini del progetto – Moretti ripercorrerà la genesi del Waterfront, nato come risposta a un bando di gara per riqualificare un’area strategica della città. Verranno analizzate le tappe principali che hanno portato all’avvio dei lavori, con uno sguardo ai momenti chiave della storia del progetto.

Il ruolo di Renzo Piano – Al centro dell’intervento c’è la visione di Renzo Piano, espressa negli schizzi e nel masterplan che il celebre architetto ha donato alla città. Elementi distintivi come canali, spazi verdi e aree pubbliche accessibili rappresentano il cuore del concept, che sarà illustrato con immagini e dettagli.

Sostenibilità e accessibilità – Un focus sarà dedicato alla certificazione LEED Gold delle residenze e agli accorgimenti che rendono il progetto un modello di accessibilità. Particolare attenzione sarà rivolta al palasport, ripensato per rispondere alle esigenze di tutti, con soluzioni innovative sia tecniche che estetiche.

Focus sul Palasport – Moretti presenterà le caratteristiche del palasport, tra cui le sedute verdi personalizzate, il tamburo fonoassorbente e le tribune retrattili. Verranno discussi anche i sistemi di riscaldamento e raffrescamento progettati per eventi e allenamenti, a dimostrazione di un design all’avanguardia. E saranno chiariti tutti i punti oggetto di speculazioni, come per esempio l'altezza della struttura.

Architettura e tecnologia – Le residenze, ispirate ai transatlantici, combinano colori tradizionali come il rosso “Topos”, ispirato al mattone genovese, con vetrate moderne per creare un dialogo tra terra e cielo. La tecnologia gioca un ruolo chiave, con sistemi di riscaldamento talassotermico e fotovoltaico che consentono una riduzione dei consumi energetici fino al 70%.

La Fabbrica delle Idee e il parco – Nel lotto della Fabbrica delle Idee si distingue per la sua sostenibilità, con strutture coperte da pannelli fotovoltaici e alimentate dalla talassotermia. Il progetto del parco, realizzato in collaborazione con gli architetti di City Life Milano, immerge gli edifici in un contesto verde e armonioso.

Una visione per il futuro – Durante l’incontro, verranno discussi gli obiettivi del progetto per Genova. Moretti illustrerà come il Waterfront possa rappresentare un punto di svolta per la città, paragonandolo a interventi come City Life e Porta Nuova a Milano. Saranno inoltre esplorate opportunità legate alla demografia e all’innovazione.

Conclusione e interventi pubblici – L’evento si concluderà con un intervento del vicesindaco Pietro Piciocchi, che parlerà del ruolo degli investimenti pubblici nella realizzazione del progetto, della grande quantità di aree pubbliche che saranno rese disponibili all'interno della nuova area e del cosiddetto “metodo Genova”. Un’occasione per riflettere sull’importanza della sinergia tra pubblico e privato.