Genova, arte e resilienza per la Giornata contro la violenza sulle donne

Vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, domenica 24 novembre, dalle 14:00 alle 19:00, la suggestiva Piazza dei Truogoli di Santa Brigida 29 ospiterà una speciale mostra d’arte organizzata da LineOut Gallery. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Mascherona e la biblio-caffetteria Librìdo, celebra la resilienza femminile attraverso opere d’arte coinvolgenti e significative. L’intero ricavato dell’iniziativa, a offerta libera, sarà devoluto all’Associazione Mascherona, attiva nel supporto alle vittime di violenza.

Un’esperienza immersiva – La mostra si svolgerà in due location: nella piazzetta dell’antico lavatoio e all’interno del bistrot Librìdo. Qui, i visitatori potranno ammirare le opere d’arte, gustare un aperitivo e partecipare a un momento di riflessione collettiva su un tema di cruciale importanza sociale.

L’obiettivo – “Mettere la nostra arte a sostegno di una causa importante come la lotta contro la violenza di genere, celebrando la forza e la resilienza delle donne,” spiega Elisa Nicolini, fondatrice di LineOut Gallery. “Crediamo fermamente che l’arte possa essere un potente strumento di cambiamento sociale, capace di ispirare e mobilitare le comunità.”

Il ruolo di LineOut Gallery – Fondata nel marzo 2024, LineOut Gallery si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per artisti emergenti e affermati. La piattaforma combina esposizioni virtuali con eventi dal vivo per promuovere l’arte come mezzo di riflessione e sensibilizzazione. “Partecipare a questi eventi significa non solo godere di opere d’arte di alta qualità, ma anche contribuire attivamente a cause importanti,” sottolinea Nicolini.

Elisa Nicolini: arte e passione – Genovese, classe 1997, Elisa Nicolini ha trasformato una brillante carriera come modella in un percorso artistico di successo. Dopo aver vinto il premio “Art Now” nel 2021, ha esposto in mostre prestigiose, tra cui la collettiva di Via Margutta a Roma, apprezzata dal critico Vittorio Sgarbi, e il “Premio Artisti Italiani a Londra” nel 2023. Con LineOut Gallery, Elisa si impegna a creare un ponte tra arte e giustizia sociale.

Un messaggio di speranza – La mostra rappresenta un’occasione per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per l’Associazione Mascherona. “La collaborazione con l’Associazione Mascherona dimostra il nostro impegno nel promuovere giustizia sociale e rispetto dei diritti umani,” aggiunge Nicolini.