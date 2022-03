Peste suina, l'appello in Regione del mondo dell'outdoor: "Non ce la facciamo più"

di Matteo Angeli

Oggi alcuni esponenti hanno ottenuto un incontro in Consiglio regionale. "Contrari alle barriere, non servono a niente"

Peste suina. Il mondo dell'outdoor alza la voce. "Vogliamo capire cosa sta succedendo. Il tempo passa ma non vediamo soluzioni". Oggi alcuni rappresnetati hanno chiesto e ottenuto un incontro con i capi gruppo in Cossiglio regionale per provare a smuovere le acquee.

"Ci è stata imposto qualcosa che per noi non è logico - spiega - Alessio D'Alessandro, di Coordinamento Boschi per tutti- come non è logico parlare di reti. Avranno un costo pazzesco e non serviranno a nulla".

Gli fa eco Roberto Cunial, del gruppo Rude Bikers: "C'è stato l'impegno di tutte le componti del Consiglio regionale, ma per ora nessun fatto concreto. Vogliamo che vengano prese in considerazione le nostro proposte come quelle di limitare una zona e renderla libera senza costringere le persone a dover fare ore di macchina per andare a fare una gita".