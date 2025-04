Portofino si conferma il Comune più 'ricco' d'Italia: Irpef da primato anche grazie a volti noti

Per il secondo anno consecutivo, Portofino si piazza al primo posto tra i comuni più ricchi d’Italia. Lo rivelano i dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi ai redditi dichiarati nel 2024 (anno d’imposta 2023). Il Borgo ha registrato un reddito medio pari a 94.505 euro, in crescita rispetto ai 90.610 dell’anno precedente. Fino al 2022, il primato spettava a Lajatico, in provincia di Pisa, che ora occupa la seconda posizione con una media di 61.980 euro, anche in questo caso in aumento rispetto ai 52.955 euro dell’anno scorso.

Secondo l’analisi condotta su base MEF e visualizzata sulla mappa interattiva creata da Withub, al terzo posto si trova Basiglio, in provincia di Milano, con un reddito medio di 50.807 euro (in salita rispetto ai 49.524 euro dell’anno passato). Seguono Solonghello, nell’Alessandrino – una new entry tra i comuni più benestanti – con 47.801 euro, Cusago (Milano) con 41.987 euro e Torre d’Isola (Pavia) con 40.682 euro. Milano città si colloca all’ottavo posto, con una media di 38.989 euro.

A Portofino hanno la residenza alcuni vip assai agiati. Allo stesso modo, il secondo posto di Lajatico è in gran parte legato alla residenza del tenore Andrea Bocelli. Nel complesso, il reddito totale dichiarato in Italia supera i 1.027 miliardi di euro (+5,9%), con una media di 24.830 euro per contribuente (+5%). Il 78% dei contribuenti – con redditi fino a 35.000 euro – dichiara il 36% dell’imposta netta totale. Il restante 64% proviene dal restante 22% della popolazione, con redditi superiori a 35.000 euro. Infine, lo 0,2% dei contribuenti, quelli con un reddito superiore ai 300.000 euro (i cosiddetti “Paperoni”), contribuiscono per il 7,1% del totale dell’imposta netta, leggermente in calo rispetto al 7,8% dell’anno precedente.

