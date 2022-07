Liguria, in arrivo l'anticiclone Apocalisse: bollino giallo e stato di pre-allerta

di Redazione

Un'altra ondata di calore sta per investore Genova e la Liguria. Il ministero della Salute ha emesso il bollino giallo che scatterà a partire da domani: in città le temperature percepite saranno intorno ai 33 gradi.

E' stato diramato uno stato di pre-allerta che riguarda i servizi sanitari e sociali per gli effetti del caldo sulla salute della popolazione. Già nella giornata di oggi si toccheranno i 30 gradi un po in tutte le zone della nostra regione.

Ma fa caldo in Liguria come in tutta Italia. Temperature in costante aumento per almeno una settimana, assenza di piogge, massime che raggiungono i 40 gradi. E' il quadro di un'estate 2022 che continua il percorso intrapreso in questi primi sei mesi, il più caldo della storia per l'Italia.

Il picco è atteso tra domenica e martedì prossimi.