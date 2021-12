Liguria, allerta gialla per temporali dalle 18 di oggi fino alle 15 di domenica

di Alessandro Bacci

L’aria fredda settentrionale accompagna alcuni impulsi perturbati anche sulla nostra regione. Ecco che cosa ci attende

In questo fine settimana una perturbazione in arrivo dal Nord Europa ha fatto peggiorare il tempo su mezza Italia, interessando anche la Liguria. L’aria fredda settentrionale accompagna alcuni impulsi perturbati anche sulla nostra regione: già in mattinata, mentre a Ponente il cielo è stato ancora sereno o poco nuvoloso, le prime precipitazioni si sono concentrate sul settore centrale. Alle 13.00 cumulate orarie massime 18 millimetri a Premanico (Genova), 16.8 a Ognio (Neirone, Genova) mentre dalla mezzanotte Genova Fiumara ha cumulato 38.4 millimetri di pioggia.

Arpal ha emanato un'allerta gialla per temporali dalle 18 di oggi sabato 13 novembre fino alle 15 di domani, domenica 14 novembre.

LE PREVISIONI PER OGGI, SABATO 13 NOVEMBRE: Passaggio perturbato con un aumento dell'instabilità su tutta la regione con piogge diffuse e temporali. Dal tardo pomeriggio alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa su AD.

LE PREVISIONI PER DOMANI, DOMENICA 14 NOVEMBRE: Ancora condizioni di instabilità con piogge diffuse e temporali. Cumulate elevate su C, significative su ABDE e intensità moderate su BCE. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa su AD. Da sera rinforzo della ventilazione fino a forte, settentrionale su AB, meridionale su C.