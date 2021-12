Elezioni Genova, il centrodestra ligure: "Pieno sostegno al sindaco Bucci"

di Marco Garibaldi

Vertice tra Giovanni Toti, Edoardo Rixi, Matteo Rosso, Carlo Bagnasco, Tonino Bissolotti. Istituita una cabina di regia per le azioni future

Si è svolto ieri sera un vertice di tutte le forze del centrodestra per sottolineare il sostegno alla ricandidatura del sindaco Marco Bucci.

All'incontro erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, i coordinatori regionali dei partiti della coalizione di centrodestra Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Tonino Bissolotti (Liguria Popolare), con il sindaco di Genova Marco Bucci.

"La riunione è stata l’occasione per analizzare la situazione politica e avviare il percorso che porterà alle prossime elezioni amministrative di primavera - fanno sapere in una nota gli esponente della coalizione - Tutti i partiti hanno ribadito la volontà di procedere uniti, confermando le esperienze di buona amministrazione costruite dal centrodestra in Regione.

In particolare su Genova tutte le forze della coalizione hanno ribadito il grande apprezzamento per il lavoro svolto da Marco Bucci, certi che il secondo mandato che gli elettori gli affideranno sarà altrettanto proficuo. Concordemente è stato ribadito che ogni alleanza partirà dalla attuale coalizione che governa la Regione. Per valutare il miglior approccio a tutte le sfide politiche del prossimo futuro, è stata istituita una cabina di regia a livello regionale che tornerà a riunirsi settimanalmente per coordinare tutte le azioni future".