25 aprile, Cavo (Nm): "Appello contro astensionismo, i giovani attori siano segnale di democrazia ad alta intensità"

"Oggi abbiamo celebrato la nostra Genova protagonista della Liberazione, la nostra Genova che con i suoi 35mila partigiani (di cui oltre duemila donne) si è liberata da sola. Il presidente Mattarella, che con la sua presenza ha reso ancora più solenne questo 80esimo anniversario, ci ha ricordato i tanti protagonisti della nostra storia di libertà, dai partigiani Bisagno e Alloisio al sacrificio di Guido Rossa, soffermandosi sulla figura del presidente Sandro Pertini che induce a ricordare come la partecipazione politica contraddistingue la nostra democrazia. Un forte appello, quello del presidente Mattarella, a non arrenderci all'astensionismo. Un messaggio chiaro e attualissimo, così come rimane vivo il ricordo dell'inaugurazione della casa natale di Pertini, a Stella, nel 2016. Un appello, quello all'esercizio del voto e della democrazia, anche per riconoscere il sacrificio di chi ha lottato per difende i valori della giustizia, della libertà, dell'antifascismo e per la conquista dei nostri diritti. Un appello che parte dalla nostra Genova, da un teatro dove giovani attori hanno messo in scena con convinzione ed entusiasmo gli articoli della nostra Costituzione: l'augurio è che sia già questo un segno di speranza per una democrazia ad alta intensità". Cosi Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, che oggi ha partecipato alla celebrazione del 25 aprile al teatro Nazionale di Genova come parlamentare ligure.

