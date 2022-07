La Spezia, 97mo Palio: sfida tra borgate la prima domenica di agosto

di Anna Li Vigni

Al debutto la prima edizione del Blue Festival: alla scoperta dell'elemento acqua

Il Palio del Golfo della Spezia, una passione lunga più di 90 anni, si svolge ogni anno la prima domenica di agosto nelle acque antistanti la passeggiata a mare della città. Organizzato dal Comitato delle borgate, il comune della Spezia, con il supporto di autorità portuale, marina militare, fondazione Carispezia e con il patrocinio di Regione Liguria e dei comuni di Lerici e Porto Venere.

Palio del Golfo della Spezia, 97ma edizione. Tredici le borgate che si competono il trofeo in una gara remiera con imbarcazioni in legno a sedile fisso. Le barche, autentici pezzi artigianali, realizzate in secondo l'antica tradizione dei maestri d'ascia spezzini.

Dal 1925, data della prima edizione ufficiale lo spirito con cui le borgate affrontano la gara non è cambiato

Una competizione che coinvolge atleti, tecnici e appassionati con mesi di allenamento, e una lunga preparazione fatta anche di gare prepalio

Nell’ambito del 97° Palio del Golfo, dal 27 luglio, prende il via la prima edizione del Blue festival: tredici giorni di approfondimenti sull’elemento acqua, con laboratori esperienziali, escursioni, attività sportive, rappresentazioni musicali con scrittori, giornalisti, sportivi e professionisti del mare.