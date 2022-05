Palio delle Repubbliche Marinare, il 5 giugno Genova proverà a bissare il successo dello scorso anno

di Redazione

Il premio, rimesso in palio ad ogni regata, è un trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina.

Si terrà ad Amalfi il 3, 4 e 5 giugno 2022 il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Sarà la diciassettesima volta che la città di Amalfi ospita la Regata in uno scenario unico come quello della splendida cornice della costiera amalfitana.

L'equipaggio di Genova è campione in carica avendo vinto l'ultima edizione.

Le quattro antiche Repubbliche marinare, Genova, Venezia, Pisa e Amalfi si daranno fino all'ultimo centimetro. I battaglia galeoni in gara sono costruiti su modelli del XII secolo e dipinti con i colori tradizionali dei simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: per Amalfi azzurro con cavallo alato (il galeone di Amalfi e la sua polena, il cavallo alato, sono anche il simbolo di questa edizione); rosso con aquila per Pisa; bianco con drago per Genova, verde con leone per Venezia.

PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI

Venerdì 3 giugno

CONCERTO ALLE 21

Sabato 4 giugno:

GARA EQUIPAGGIO MISTO

Il Comitato Generale delle Antiche Repubbliche Marinare ha approvato all’unanimità l’istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni, con equipaggio misto – con donne e non più di quattro uomini – sulla distanza di mille metri. Top secret al momento i nomi delle atlete che vogheranno per portare a casa la vittoria, ma c’è già grande entusiasmo per questa novità che strizza l’occhio all’emisfero rosa, simbolo di forza, coraggio e intraprendenza, oltre che di eleganza, bellezza e dolcezza.

PRESENTAZIONE EQUIPAGGI REPUBBLICHE MARINARE (ATRANI)

CORTEO STORICO (ALLE 20.30) DA ATRANI AL DUOMO DI AMALFI

FUOCHI PIROTECNICI IN TARDA SERATA

Domenica 5 giugno

GARA GALEONI ALLE 18