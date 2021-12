Genova vince la Regata delle Repubbliche Marinare, Bucci la commenta così: "Sun xeneize e nu ghe mollu"

di Marco Innocenti

"Una bella vittoria che premia l'equipaggio genovese ma anche tutto il canottaggio italiano, che vanta grandi campioni a livello mondiale"

Per lui che è uomo di mare, anche se appassionato di uno sport nel quale non si utilizzano certo i remi, la vittoria di Genova nella regata delle repubbliche marinare ha un sapore tutto particolare. "Siamo contenti - ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci - premiato il nostro equipaggio ma anche tutti gli equipaggi perché la gara è stata avvincente, tutti molto vicini. D'altronde, come si dice qui a Genova, 'Sun xeneize e nu ghe mollu'. E' un bell'esempio di sportività ma anche un bello spot per il canottaggio italiano, che ha grandi campioni a livello mondiale e questo è quello che conta di più".

Proprio ieri la fiamma del Confuego era salita bella dritta, segno di buona sorte per la città nell'anno che sta arrivando, ed ecco che, al primissimo appuntamento sportivo, è arrivato il primo successo per Genova. "Ha portato fortuna - ha concluso il sindaco Bucci - e lo farà anche per tutto l'anno 2022".