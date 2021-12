Regata delle repubbliche marinare: trionfa Genova, battuta Amalfi al fotofinish

di Marco Innocenti

Il galeone bianco dell'equipaggio genovese conquista la 65esima edizione. Il sindaco Bucci: "Una bellissima vittoria per la città e per tutto lo sport"

Due sconfitte per pochi centimetri nelle edizioni 2018 e 2019, rispettivamente contro Amalfi e Venezia, ma stavolta è Genova a vincere "di corto muso" (come direbbe Max Allegri, ma quello è un altro sport...). L'edizione 2021 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, nelle acque della fascia di rispetto di Pra', vede il trionfo di Genova, protagonista di un serratissimo testa a testa contro Amalfi piegata solo nei metri finali. Leggermente più staccata Venezia che ha preceduto l'equipaggio di Pisa, giunto al quarto posto.

Tanti campioni sul galeone azzurro dei campani, ma tanta era anche la voglia di rivincita dell'equipaggio genovese che ha portato il galeone bianco col drago di San Giorgio a tagliare il traguardo per primo. Decisivi - come detto - gli ultimi 150 metri nei quali gli 8 vogatori e il timoniere di Genova hanno saputo imporre la loro legge, facendo sì che il trofeo restasse qua. Ora l'appuntamento è per il luglio del 2022, quando le 4 repubbliche marinare si sfideranno nelle acque del fiume Arno, in casa dei pisani.