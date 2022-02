Genova, sgomberato ex ostello della gioventù: migranti portati in una struttura di Nervi

di Giorgia Fabiocchi

La porta d'ingresso dell'ex ostello è rimasta aperta e verrà presidiata dalla polizia, si cercano ancora due minorenni in giro per Genova

L'ex ostello della gioventù, nel quartiere di Oregina, in questi giorni al centro delle cronache per lo scontro tra migranti e residenti, è stato sgomberato in serata dalle forze dell'ordine. I ragazzi, minorenni non accompagnati, sono stati trasferiti in una struttura a Nervi.

La porta d'ingresso dell'ex ostello è rimasta aperta e verrà presidiata dalla polizia perché, due dei ragazzi stranieri, non si trovano e sono, presumibilmente, in giro per Genova. La struttura è stato liberata e svuotata di tutti gli oggetti presenti. I ragazzi sono stati trasferiti a bordo di diversi taxi.

Lo scontro tra gli abitanti del quartiere, sulle alture di Genova, e i migranti minorenni è divampato nella notte tra martedì e mercoledì. Nel pomeriggio di ieri una mamma è stata accerchiata dai giovani con fare minaccioso e, di fronte a questo episodio, la Prefettura ha ordinato un presidio permanente delle forze dell'ordine.

* notizia in aggiornamento