Genova, il Comune: "L'ex ostello del Righi deve tornare un struttura turistica"

di Redazione

L'assessore Viale: "Oregina non è un quartiere razzista, ha una storia di accoglienza alle spalle. La struttura verrà sgomberata"

Nel quartiere genovese di Oregina la tensione resta alta anche se la situazione sembra essere tornata alla normalità. L'assessore alla sicurezza del comune di Genova Giorgio Viale è intervenuto questa mattina al Live di Telenord.

"Per prima cosa dico che Oregina non è un quartiere razzista, ha una storia di accoglienza alle spalle. La struttura verrà verrà sgomberata a giorni. Tutte quelle soluzioni emergenziali legate alla pandemia vanno portate altrove in strutture alternative. L'ostello deve tornare con una struttura turistica o con qualcosa che si concili con la scuola che c'è li".