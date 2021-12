Genova, obbligo mascherina all'aperto: I residenti:"Potrebbe essere una buona soluzione"

di Marco Garibaldi

Mascherine obbligatorie all'aperto. È la decisione presa dall'amministrazione comunale di Genova che da venerdì ha disposto appunto l'obbligo di mascherina anche all'aperto.

L'obbligo è previsto nelle vie dello shopping del centro città, in un'area che va dalla Foce a Principe, da Caricamento a circonvallazione. Il comune ha previsto poi l'obbligo della mascherina anche nelle zone più periferiche come via Sestri o nei mercati rionali e nei mercatini natalizi.

Oggi abbiamo chiesto un parere ai residenti e turisti su questa nuova decisione:

"Sono un medico, questa è una soluzione giusta - spiega un giovane medico russo, arrivato in Italia da poche settimane - A Mosca la situazione è peggiore rispetto all'Italia, mi piace stare qui perché ci sono tante persone vaccinate. In questo momento in Russia è tutto aperto ma due settimane fa la situazione era diversa, c'era il lockdown".

"Potrebbe essere una buona soluzione perché tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte. Meglio avere cautela, l'aumento dei casi è preoccupante. Bisogna vaccinarsi.