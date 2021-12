Genova, mascherine obbligatorie anche all'aperto. Bucci: "Possibile già da venerdì'"

di Matteo Angeli

Con il progressivo aumento dei contagi da Covid 19 arriverà a breve l'ordinanza del sindaco. "Una tutela in più" spiega il primo cittadino

Mascherine obbligatorie anche all’aperto anche a Genova. Con il progressivo aumento dei contagi da Covid 19, potrebbe arrivare a breve l'ordinanza del sindaco Marco Bucci.

"Ci avviciniamo all'8 dicembre e penso che adottare la mascherina all'aperto, nelle vie dello shopping, sia una tutela in più" spiega il primo cittadino.

La variante Omicron e i possibili assembramenti per lo shopping natalizio preoccupano il governo e i sindaci che vogliono correre al riparo prima che la situazione sfugga di mano. Alcuni primi cittadini hanno già imposto l'obbligo di mascherina all'aperto in determinate strade e piazze, come ad esempio a Milano, Bergamo e Varese, ma anche a Padova e a Firenze mentre c'è chi, come la Sicilia, prevede l'obbligo solo se i luoghi sono particolarmente affollati.

Il ministro della salute Roberto Speranza indica la strada giusta da seguire. "Apprezzo molto chi sta prevedendo nelle città l'uso di mascherine all'aperto nelle aree a rischio - dice - E incoraggio tutti i sindaci che vogliono a procedere in questo modo".